GRABADO el 05-10-2025

¡DE TERROR! TRANSPORTISTAS MUESTRAN CÓMO SON EXTORSIONADOS El Comercio

Paro de transportistas este lunes 6 de octubre.

El gremio formal del transporte urbano el mismo que paralizó en abril cuando no salió ni un solo bus vuelve a detenerse. ¿La razón? Las extorsiones y asesinatos a choferes que no cesan.



Durante un streaming en vivo de PasaEnLaCalle, los transportistas mostraron a El Comercio los chats con sus extorsionadores, donde se ven las capturas de Yape y Plin del cobro de cupos.



ParoDeTransportistas Extorsiones Inseguridad ElComercio



