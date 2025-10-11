LUIS ADVÍNCULA en ALIANZA LIMA 2026 y FINAL de la LIBERTADORES en el MONUMENTAL PELIGRA Líbero
Luis Advíncula es voceado para llegar a Alianza Lima en la temporada 2026. El 'Rayo' puede caer en Matute. Además, la SelecciónPeruana juega hoy ante Chile con un Jairo Concha que se perfila a llevar la '10' de la 'Bicolor'.
Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.
