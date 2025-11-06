GRABADO el 06-11-2025

𝗗𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 Tener una mascota es una gran responsabilidad: no solo se trata de darle amor, sino también de garantizarle una alimentación adecuada, ejercicio y cuidado veterinario. En Arequipa, cerca del 50 de perros y gatos ya presentan sobrepeso debido a dietas inadecuadas y exceso de comida casera o procesada, lo que puede generar enfermedades como diabetes, problemas respiratorios o daños articulares. Veterinarios y especialistas en bienestar animal recuerdan que cada mascota tiene necesidades diferentes según su tamaño, edad y condición física, y que siempre es mejor consultar a un profesional. Cuidar su alimentación es cuidar su salud porque nuestros mejores amigos merecen una vida larga y feliz. DiarioElPueblo Arequipa

