Caso Eduardo Ruiz: "Magallanes no perderá su trabajo y no será sancionado, actuó correctamente"
En diálogo con Exitosa, el director de la Defensoría de la PNP, general Máximo Ramírez, aseguró que el suboficial Luis Magallanes no perderá su trabajo y ratificó que el efectivo no será sancionado porque "actúo correctamente".
Caso Eduardo Ruiz: "Magallanes no perderá su trabajo y no será sancionado, actuó correctamente".
Máximo Ramírez: "Si un policía está metido en temas de corrupción, inmediatamente se da de baja".
Máximo Ramírez: "La destrucción de documentos públicos tiene una pena de dos a diez años".
