Ministro Pérez Reyes en contra de nuevo retiro de AFP: Si se aprueba Ejecutivo observaría ley

El ministro Raúl Pérez Reyes se mostró en contra de un nuevo retiro de fondos de AFP pues afectaría a miles de afiliados que se quedarían sin una pensión mínima. Dijo 6.3 millones de personas tienen menos de S/5,350 en sus cuentas, monto que desaparecería con un octavo retiro.



Señaló que muchas de estas personas cumplieron los 240 aportes necesarios durante su vida laboral, pero al haber hecho retiros, sus fondos se redujeron. Si optan por retirar lo poco que queda, perderían el derecho a recibir los S/600 mensuales que es la pensión mínima.



PENSIÓN MÍNIMA



El titular de Economía y Finanzas reiteró que el Gobierno no considera conveniente aprobar un octavo retiro, y espera que el Congreso evalúe el impacto que tendría antes de tomar una decisión, pero si se aprueba el Poder Ejecutivo plantearía una observación formal a la ley.



Finalmente, indicó que hoy existe un mecanismo que garantiza una pensión mínima, por lo que un nuevo retiro afectaría los fondos. Antes no se hablaba de pensión mínima, ahora sí hay una, y quienes retiren sus fondos ya no tendrán acceso a ella, declaró a Canal N.

