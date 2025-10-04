GRABADO el 04-10-2025

Noticias de 4 de octubre: MADURO DENUNCIA AGRESIÓN ARMADA DE EE.UU. Noticiero

El presidente Nicolás Maduro denunció una agresión armada de Estados Unidos tras el ataque con misiles contra una presunta narcolancha venezolana en el Caribe. Afirmó que Washington busca imponer un cambio de régimen y advirtió que, de ser necesario, Venezuela responderá militarmente. La tensión aumenta luego de que cazas F-35 estadounidenses fueran detectados cerca de las costas venezolanas.



La Corte Suprema de EE.UU. reactivó la medida que permite revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 350 000 venezolanos, dejando a miles en riesgo de deportación. El fallo, impulsado por Donald Trump, revierte una decisión judicial previa y marca un nuevo giro en la política migratoria estadounidense.



En Medio Oriente, Hamás anunció su disposición a liberar rehenes en el marco del plan de paz propuesto por Trump, quien pidió a Israel detener los bombardeos sobre Gaza. El mandatario aseguró que la paz duradera está cerca, mientras el grupo islamista exige garantías internacionales antes de desarmarse.



En la ONU, Estados Unidos calificó de irresponsables las políticas del presidente Gustavo Petro y cuestionó la continuidad de la Misión de Verificación en Colombia. Washington sostiene que el gobierno colombiano politizó la misión, mientras Petro exige que EE.UU. no interfiera en su política interna.



Finalmente, el productor musical Sean Diddy Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por trata de personas con fines de prostitución. La sentencia se dictó en Nueva York tras un emotivo testimonio de sus víctimas, incluida la cantante Cassie Ventura, quien pidió protección ante posibles represalias.



