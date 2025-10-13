GRABADO el 13-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 13 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 13 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 13 de octubre del 2025.

SJM: varias familias lo pierden todo en incendio en Pamplona Alta y ahora necesitan ayuda.

PNP captura a presunto integrante de la banda criminal Los del Tanque de San Pedro en El Agustino.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025.

Los grandes mitos de la historia del Perú I "Hora contacto" EN VIVO por TVPerú Noticias.

Presidente Jerí encabezó el cambio de guardia por primera vez.

Presidente Jerí se reúne con alcalde de Pataz y rondas campesinas en Palacio.

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 12 de octubre.

Presidente Jerí visita zona afectada por incendio en Pamplona Alta y coordina acciones de ayuda.

Apagón contra el crimen: más de un millón de celulares bloqueados I Aliados por la seguridad EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 12 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 12 de octubre del 2025.

Rally Caminos del Inca 2025: 86 tripulaciones completarán la etapa LimaHuancayo.

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

