TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 13 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy lunes 13 de octubre del 2025.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 13 de octubre del 2025.
SJM: varias familias lo pierden todo en incendio en Pamplona Alta y ahora necesitan ayuda.
PNP captura a presunto integrante de la banda criminal Los del Tanque de San Pedro en El Agustino.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025.
Los grandes mitos de la historia del Perú I "Hora contacto" EN VIVO por TVPerú Noticias.
Presidente Jerí encabezó el cambio de guardia por primera vez.
Presidente Jerí se reúne con alcalde de Pataz y rondas campesinas en Palacio.
Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 12 de octubre.
Presidente Jerí visita zona afectada por incendio en Pamplona Alta y coordina acciones de ayuda.
Apagón contra el crimen: más de un millón de celulares bloqueados I Aliados por la seguridad EN VIVO.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 12 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 12 de octubre del 2025.
Rally Caminos del Inca 2025: 86 tripulaciones completarán la etapa LimaHuancayo.
Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.