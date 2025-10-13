GRABADO el 13-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 13 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, lunes 13 de octubre del 2025.

SJM: varias familias lo pierden todo en incendio en Pamplona Alta y ahora necesitan ayuda.

PNP captura a presunto integrante de la banda criminal Los del Tanque de San Pedro en El Agustino.

Los grandes mitos de la historia del Perú I "Hora contacto" EN VIVO por TVPerú Noticias.

Presidente Jerí encabezó el cambio de guardia por primera vez.

Presidente Jerí se reúne con alcalde de Pataz y rondas campesinas en Palacio.

Lo que vale contar I TVPerú Noticias EN VIVO hoy, domingo 12 de octubre.

Presidente Jerí visita zona afectada por incendio en Pamplona Alta y coordina acciones de ayuda.

Apagón contra el crimen: más de un millón de celulares bloqueados I Aliados por la seguridad EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 12 de octubre del 2025.

Rally Caminos del Inca 2025: 86 tripulaciones completarán la etapa LimaHuancayo.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

