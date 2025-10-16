GRABADO el 16-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025.

Presidente José Jerí se presenta ante el Congreso de la República I TVPerú Noticias EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 16 de octubre del 2025.

¿Cuál es la situación de los pacientes heridos tras manifestación en el centro de Lima?.

Congreso lamenta fallecimiento de ciudadano Eduardo Ruiz Saenz durante manifestación.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 16 de octubre del 2025.

Reportan 78 policías heridos durante manifestación en el centro de Lima.

Ministro del Interior niega presencia de PNP en plaza Francia y descarta intervención de grupo Terna.

Confirman un fallecido en la manifestación en el centro de Lima.

Presidente José Jerí lamenta fallecimiento de ciudadano durante manifestación.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 16 de octubre del 2025.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, realiza balance sobre la movilización.

Presidente José Jerí coordina acciones con la PNP en la av. Abancay.

Callao: PNP captura a extranjero que agredió a perrita en plena vía pública.

"Diálogo abierto": programa completo del 15 de octubre del 2025.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.