ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 11 de setiembre de 2025
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas ¿EL CONGRESO AHORA TAMBIÉN EN KICK? FATAL ACCIDENTE EN VÍA EVITAMIENTO - ATV.
Ley de fortalecimiento policial avanza sin requerir recursos adicionales.
Mininter sobre irregularidades en la PNP: La corrupción no empañará la carrera policial.
Dina Boluarte: "No importa las críticas, siempre se trabaja en unidad y con las manos limpias".
SJL: delincuentes desmantelan auto de familia durante la madrugada.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 11 de septiembre del 2025.
'Secretos de cocina': Programa del jueves 11 de septiembre del 2025.
'Secretos de cocina': Sandra Plevisani te enseña a preparar una rica ensalada de quinua.
Maju Mantilla: ¿Qué puedes perder por infidelidad? Rosa Sasieta advierte.
Evangélicos se disputan propiedad: Pastor y su familia permanecen encerrados en el último piso.
¡Cuidado! Fuertes olas en Tumbes amenazan con arrasar playas.
Estudiantes indignados toman la universidad San Marcos: "Estamos en contra de la privatización".
Cercado de Lima: Falsos mendigos piden dinero diciendo que tienen cáncer y leucemia.
Extorsionadores balean a colectivero por negarse a pagar 10 soles diarios de cupo.
Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.
