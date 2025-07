GRABADO el 26-07-2025

SJL: no paga cupo de S/ 10 mil y atentan contra su spa

La ola de extorsiones continúa afectando a los pequeños emprendedores en San Juan de Lurigancho. Esta vez, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la fachada de un spa ubicado en la zona de Huáscar. El ataque fue adjudicado por la banda criminal conocida como La batería del loco, que habría exigido 10 mil soles a cambio de no atentar contra el local ni sus trabajadores.



El negocio, que llevaba apenas tres meses operando, ya venía siendo amenazado por extorsionadores. La propietaria denunció que, pese a haber informado a las autoridades, la protección policial fue prácticamente nula. Me dijeron que enviarían un policía diario, me dieron un cuaderno para firmar, pero en diez días solo vinieron dos veces, relató.



Las imágenes posteriores a la explosión muestran serios daños en la fachada del spa y vidrios rotos en el entorno, sin presencia de efectivos policiales en la zona. Vecinos y comerciantes expresaron su indignación por la ineficacia de las autoridades. No hay ni serenazgo, ni policía. Estamos abandonados y con miedo de abrir nuestros negocios, señalaron.



CERRÓ SU NEGOCIO



La denuncia por extorsión ya fue presentada en la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes. Sin embargo, la dueña del spa ha decidido cerrar su negocio por temor a nuevos atentados. La comunidad exige que se actúe con urgencia para capturar a los responsables y frenar la violencia que azota este distrito.





