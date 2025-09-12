GRABADO el 12-09-2025

El votante busca líderes Especialista analiza el perfil del elector peruano

El especialista Antonio Solá analizó el perfil del elector peruano . Explicó por qué hoy el votante prioriza liderazgo sobre partidos y ofreció una radiografía completa de la situación política y electoral del país.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Día Internacional de la Democracia Mensaje del presidente del JNE, Roberto Burneo.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 12 de setiembre de 2025.

Envivo Sorteo para la designación del tercer miembro de 31 JEE por EG 2026.

Debate electoral Ninabamba escuchó a sus candidatos rumbo a las elecciones municipales 2025.

El votante busca líderes Especialista analiza el perfil del elector peruano.

Adultos mayores de 70 asistirán a votar en las EleccionesGenerales2026 .

JNE presenta ante el TC demanda competencial contra el Poder Judicial .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de setiembre de 2025.

Estás viendo Audiencia Pública 12/SETIEMBRE/2025.

LoÚltimo JNE presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC.

PERÚ ELECTORAL: Encuentro histórico del presidente del JNE con periodistas regionales.

ENVIVO Entrevista con estratega Antonio Solá. Campaña Elige Bien recorre Mdo de Productores.

ENVIVO .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de setiembre de 2025.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

