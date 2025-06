GRABADO el 20-06-2025

Irán pone condición a la UE para retomar camino diplomático El Comercio El Comercio

Este viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo una reunión clave de tres horas en Ginebra con sus homólogos de Francia, Alemania, ReinoUnido y representantes de la UniónEuropea. Tras este encuentro, Irán mostró apertura a considerar la diplomacia para poner fin al conflicto con Israel, pero advirtió que las negociaciones están condicionadas al cese de la agresión israelí hacia su territorio. Araghchi dejó claro que no retomará conversaciones nucleares con EE.UU. mientras persista la ofensiva, insistiendo en que únicamente se aceptará el diálogo, no una negociación unilateral, como lo describieron diplomáticos europeos presentes .



Este avance diplomático europeo se da en un punto crítico del conflicto, donde la comunidad internacional busca contener la escalada militar tras semanas de bombardeos y represalias. El ministro irlandés JeanNoël Barrot afirmó que Europa exigió cese de ataques como requisito previo al diálogo, mientras David Lammy advirtió que el momento era peligroso y que se debía evitar una guerra regional más grave. También se resaltó que EE.UU. debe involucrarse directamente, aunque Irán condiciona este paso al freno de la agresión israelí .



Este frente diplomático refuerza la estrategia europea de ofrecer una alternativa política, con vistas a preservar el control nuclear y evitar un ataque mayor. Aun así, Araghchi confirmó que, bajo el actual contexto bélico, no regresará a tratativas con Washington, aunque expresó disposición a continuar el diálogo con Europa mientras el conflicto no retroceda en el terreno militar.



