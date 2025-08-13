GRABADO el 13-08-2025

Se promulga ley de amnistía para fuerzas del orden Edición Mediodía Noticias Perú

Durante una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, se promulgó la ley que concede amnistía a miembros de las fuerzas del orden y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La medida ha sido presentada como un acto humanitario y de reparación a quienes enfrentan problemas de salud y edad avanzada, tras haber estado sometidos a largos procesos judiciales.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

13 de agosto de 2025.

Se promulga ley de amnistía para fuerzas del orden Edición Mediodía Noticias Perú.

Liberan a sereno investigado tras frustrar un robo en VMT Edición Mediodía Noticias Perú.

CUARTO PODER Escándalo por irregularidades en millonario programa de Acuña shorts.

Intervienen a técnicos colombianos en Santa Rosa, Loreto Edición Mediodía Noticias Perú.

CUARTO PODER Reportan sospechoso pago exprés de deuda de presidente de EsSalud shorts.

Robo digital afecta a la municipalidad de Barranca Edición Mediodía Noticias Perú.

¿Patricio Parodi cambió luego de su ruptura con Luciana Fuster? América Espectáculos (HOY).

¿Se terminó la amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren? América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS 5 razones por las que Rebeca Escribens no renunciaría shorts.

Santa Rosa: corazón peruano en el Amazonas Domingo al Día Perú.

Opciones para celebrar el día del niño Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria sobre su amistad con Mario Irivarren shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Patricio Parodi no le cree a Rosángela Espinoza shorts.

Sanguchones llenos de sabor Domingo al Día Perú.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.