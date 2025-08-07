GRABADO el 07-08-2025

AMÉRICA NOTICIAS Dina Boluarte reafirma soberanía sobre isla Chinería shorts

AMÉRICA NOTICIAS Dina Boluarte reafirma soberanía sobre isla Chinería shorts



La presidenta Dina Boluarte, en mensaje a la Nación desde Japón, llamó a la calma y aseguró que la isla Chinería pertenece al Perú, ratificando que no existe ningún conflicto limítrofe pendiente con Colombia



AméricaTelevisión



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

