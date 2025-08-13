GRABADO el 13-08-2025

Colocan BANDERA PERUANA en la isla CHINERÍA en LORETO y anuncian marcha por la paz ADNRPP

Tras las acciones del también exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, los transportistas fluviales de Chinería han colocado una bandera peruana.



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía inmobiliaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles!



Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4k1dubx



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 13/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Lo que SÍ y NO debe comer tu mascota: ¿Es saludable la dieta BARF? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? Indeci responde ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ALIANZA LIMA VS. U CATÓLICA: BLANQUIAZULES QUIEREN EL PRIMER GOLPE EN CASA TOCOYMEVOY.

Grupo RPP y Pacífico Seguros lanzan la campaña Peruanos Resilientes ADNRPP ENTREVISTA.

ANGR exige reactivación inmediata de obras de ANIN y alerta riesgo crítico en Lambayeque ADNRPP.

Cienciano busca revivir su gloria en la Sudamericana ante Bolívar SEGMENTO PurosFactos.

Aumenta el número de militares en Santa Rosa de Loreto SEGMENTO PurosFactos.

¿Alianza Lima mega favorito ante Católica de Ecuador por la Sudamericana? SEGMENTO PurosFactos.

Comunidades nativas reclaman información sobre el Censo 2025 ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué hacían los topógrafos colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto? SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/08/2025 ADNRPP.

Innovador estudio sobre tartamudez permitirá detección temprana en niños Shortrpp.

¿Cómo afectan las tachas maliciosas al derecho de participación política? ADNRPP ENTREVISTA.

Colocan BANDERA PERUANA en la isla CHINERÍA en LORETO y anuncian marcha por la paz ADNRPP.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.