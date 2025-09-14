GRABADO el 14-09-2025

Audios de Juan José Santiváñez.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, continuó actuando como abogado de un expolicía condenado a 27 años de cárcel. Un audio grabado en su propio despacho lo expone pidiendo favores para su cliente, lo que podría constituir un del1to de tráf1co de influencias.
Panorama Corrupción MinistroDelInterior Perú panamericanatv MarineraNorteña noticiasperú

