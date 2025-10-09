GRABADO el 09-10-2025

Exviceministro advierte sobre agudización de la inseguridad en Perú ROTATIVARPP ENTREVISTA

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, expresó su preocupación por la creciente inseguridad que afecta a Perú, señalando que el país se encuentra en una situación de miedo y caos reminiscentes de épocas pasadas. La reciente balacera durante el concierto de Agua Marina, que dejó cuatro heridos, resalta la gravedad del problema y la urgencia de actuar.



Corcuera subrayó que la escalada de la violencia y el crimen no es un fenómeno reciente, sino el resultado de años de impunidad y falta de políticas efectivas en seguridad. Remarcó que la situación actual no solo afecta a Lima, sino que también se extiende a otras ciudades del país.



