GRABADO el 08-08-2025

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes"

En una rápida y efectiva intervención policial, agentes de la Depincri Este región policial La Libertad lograron la detención y desarticulación de la presunta banda criminal autodenominada Los Pepes de Trujillo, integrada por cinco personas, entre ellos su presunto cabecilla Hugo David Arteaga ventura alias Gringo. La operación se realizó en el centro poblado de Poroto, donde se ubicó un vehículo menor robado que fue clave para dar con los implicados.

Durante el registro domiciliario en la vivienda señalada, los agentes hallaron material altamente peligroso, ocho emulsiones rojas con la inscripción famesa altos explosivos emulnor 3000, cinco municiones, dos cartuchos de escopeta, además de seis teléfonos celulares. La intervención se dio tras la denuncia de la víctima del robo de su mototaxi, quien proporcionó la ubicación del vehículo. Además, se recuperó el DNI del agraviado y un equipo celular.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Depincri este por estar presuntamente implicados en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, en agravio del estado. La operación representa un nuevo golpe contra las organizaciones criminales que operan en La Libertad.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Trágico accidente deja a un ingeniero fallecido.

Caen presuntos extorsionadores que amenazaban a una familia.

Madre de familia salva de morir en accidente de tránsito.

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes".

Piden más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez.

Interno del penal involucrado en presunta extorsión.

Un menor de edad intervenido por presunto delito de extorsión.

Gore invierte más de s/. 520 mil en mejoramiento del área de emergencia.

¡Hoy salimos a conocer Nueva Delhi! Acompáñanos. MEAIndia.

Intento de asalto dejó a vigilante herido.

Tras luchar por su vida, menor falleció en hospital.

Una familia es amenazada si no paga cupo.

Atacan de varios disparos a ex pareja de alias "cueto".

¡Hola, India! Hoy iniciamos una nueva aventura en este increíble país. MEAIndia.

7 de agosto de 2025.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Trágico accidente deja a un ingeniero fallecido

video

Caen presuntos extorsionadores que amenazaban a una familia

video

Madre de familia salva de morir en accidente de tránsito

video

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes"

video

Piden más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez

video

Interno del penal involucrado en presunta extorsión

video

Un menor de edad intervenido por presunto delito de extorsión

video

Gore invierte más de s/. 520 mil en mejoramiento del área de emergencia

video

¡Hoy salimos a conocer Nueva Delhi! Acompáñanos. MEAIndia

video

Intento de asalto dejó a vigilante herido

video

Tras luchar por su vida, menor falleció en hospital

video

Una familia es amenazada si no paga cupo

video

Atacan de varios disparos a ex pareja de alias "cueto"

video

¡Hola, India! Hoy iniciamos una nueva aventura en este increíble país. MEAIndia

video

7 de agosto de 2025

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 11 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo