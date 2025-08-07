GRABADO el 08-08-2025

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes"

En una rápida y efectiva intervención policial, agentes de la Depincri Este región policial La Libertad lograron la detención y desarticulación de la presunta banda criminal autodenominada Los Pepes de Trujillo, integrada por cinco personas, entre ellos su presunto cabecilla Hugo David Arteaga ventura alias Gringo. La operación se realizó en el centro poblado de Poroto, donde se ubicó un vehículo menor robado que fue clave para dar con los implicados.



Durante el registro domiciliario en la vivienda señalada, los agentes hallaron material altamente peligroso, ocho emulsiones rojas con la inscripción famesa altos explosivos emulnor 3000, cinco municiones, dos cartuchos de escopeta, además de seis teléfonos celulares. La intervención se dio tras la denuncia de la víctima del robo de su mototaxi, quien proporcionó la ubicación del vehículo. Además, se recuperó el DNI del agraviado y un equipo celular.



Los detenidos fueron puestos a disposición del Depincri este por estar presuntamente implicados en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, en agravio del estado. La operación representa un nuevo golpe contra las organizaciones criminales que operan en La Libertad.



