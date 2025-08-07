GRABADO el 07-08-2025

Menor reportado como desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y es trasladado a Tumbes LR

Tras varios días de búsqueda, el menor de 14 años, cuya madre denunció su desaparición en Surco durante el fin de semana, fue hallado en Ecuador en buen estado de salud y está a la espera de ser trasladado a Tumbes por las autoridades peruanas. Su madre llegará en las próximas horas para reencontrarse con él.



La desaparición del adolescente generó gran preocupación y terminó con la intervención de la Policía y del consulado peruano en Ecuador. La Unidad de Protección Especial está a cargo de su resguardo mientras se investigan las circunstancias del cruce fronterizo.



ecuador tumbes surco



