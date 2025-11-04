GRABADO el 04-11-2025

AREQUIPA POSEE MUCHO POTENCIAL TURÍSTICO EN SUS REGIONES

A pesar de la riqueza turística que ofrecen las regiones de Arequipa es necesario planificar y organizar más proyectos porque se explotan de manera correcta DiarioElpueblo Arequipa

AREQUIPA POSEE MUCHO POTENCIAL TURÍSTICO EN SUS REGIONES.

CORRER PARA CONCIENTIZAR Y MANTENER EL CUERPO ACTIVO, CADA VEZ MÁS ADULTOS MAYORES SE UNEN A DEPORTE.

LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE PARA EVITAR EL CÁNCER DE PRÓSTATA.

TINKUY REGIONAL REUNE A ESTUDIANTES DE DISTINTAS LOCALIDADES.

JALLALLA WARMI CONQUISTARÁ EL SUR.

INSPECTORES MUNICIPALES RETIRAN A TAXISTAS QUE RECORTAN CALLES EN EL CENTRO.

Nuevos caymeños exigen cústers hasta zonas alejadas.

MICCIONAR EN EL CENTRO HISTÓRICO ESTÁ SANCIONADO CON MÁS DE S/ 250.

La importancia del cuidado.

¡Vuelve el sabor arequipeño! .

La importancia de respetar los derechos de autor en la música .

¡A DISFRUTAR EN EL FESTIVAL DE POSTRES! .

MINI COMISARIOS .

Conversamos con Victor Miranda compositor y Yawar Mestas .

AJEDRECISTA CALLEJERO TE DESAFÍA..

Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

