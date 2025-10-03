GRABADO el 03-10-2025

TRUMP AMENAZA a HAMÁS: Última oportunidad de paz LR

Donald Trump lanza un ultimátum a Hamás: tienen hasta el domingo a las 6 p. m. (hora de Washington) para aceptar un acuerdo de paz o enfrentarán, según sus palabras, un infierno como nunca antes se ha visto. El expresidente compartió el mensaje en Truth Social, presentando un plan de 20 puntos y exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes, vivos o muertos.

Trump calificó a Hamás como una amenaza despiadada y recordó la masacre del 7 de octubre en Israel. Aseguró que con o sin acuerdo, habrá paz en Oriente Medio, e instó a los palestinos inocentes a evacuar.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



trump

hamas

trump gaza

trump hamas

trump hamas war

hamas acepta alto al fuego

SEÑOR DE LOS MILAGROS en VIVO: Primer recorrido SÁBADO 4 DE OCTUBRE EnDirectoLR.

VENEZUELA acusa a EE. UU. de AGRESIÓN ARMADA para DERROCAR a MADURO LR.

ALFONSO LÓPEZ CHAU REAPARECE EN ENTREVISTA CON ROSA MARÍA PALACIOS.

HAMÁS ACEPTA ALTO AL FUEGO en GAZA y TRUMP HUNDE NARCOLANCHA cerca a VENEZUELA LR.

TRUMP AMENAZA a HAMÁS: Última oportunidad de paz LR.

¡ATENCIÓN! Cuatro feriados cambiarían de fecha y pasarían al lunes HLR.

SILVANA CARRIÓN VS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: LA DISPUTA POR RUTAS DE LIMA CURWEN EN LA REPÚBLICA.

Popular estilista de Iquitos víctima de extorsionadores EnVivoLR.

Señor de los Milagros, Kira Alcarraz, Donald Trump y más este 3 de octubre Las10DelDía.

Indonesia suspende TikTok por protestas: ¿Censura o seguridad? NewsLR.

Fenómeno meteorológico peligroso golpeará Lima y varias regiones de la costa peruana.

HAMÁS listo para NEGOCIAR ALTO AL FUEGO en GAZA bajo la propuesta de TRUMP LR.

LA VERDAD DE LA PROMESA DE LÓPEZ ALIAGA QUE BUSCABA ELIMINAR LOS PEAJES CURWEN EN LA REPÚBLICA.

CARNEY se REÚNE con TRUMP en EE.UU. este MARTES por ARANCELES NewsLR.

MML destruye propiedad de misioneros monfortianos en Ñaña EnVivoLR.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.