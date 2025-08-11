GRABADO el 11-08-2025

¿Qué pasó con la censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez? SEGMENTO PurosFactos

Aydaluz Mayte Sánchez Méndez fue encontrada con vida en Trujillo tras varios días de búsqueda. La joven censista había desaparecido en Mollepata, La Libertad, el día que no salió a trabajar ni portaba su equipo del Censo 2025. Su caso generó gran preocupación en la comunidad.

Desde RPP Noticias

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

