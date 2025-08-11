¿Qué pasó con la censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez? SEGMENTO PurosFactos
Aydaluz Mayte Sánchez Méndez fue encontrada con vida en Trujillo tras varios días de búsqueda. La joven censista había desaparecido en Mollepata, La Libertad, el día que no salió a trabajar ni portaba su equipo del Censo 2025. Su caso generó gran preocupación en la comunidad.
