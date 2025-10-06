GRABADO el 06-10-2025

LIMA COLAPSA por PARO: PNP bloquea CARAVANAS de BUSES de TRANSPORTE LR

En medio del paro de transportistas convocado para hoy lunes 6 de octubre, la Policía Nacional bloqueó las caravanas de buses de empresas como El Rápido, Los Loritos, La 50, y Nueva América a la altura del puente Primera de Palao, en la Panamericana Norte. Esta medida fue tomada por la Policía para impedir el avance de las unidades, quienes se dirigían hacia el Congreso de la República como medida de protesta ante la creciente ola de asesinatos que viene azotando a la capital, entre ellos los cometidos contra los 49 transportistas fallecidos en lo que va del 2025.

parodetransportistas parohoy paro6deoctubre



TE PUEDE INTERESAR

CAOS por PARO HOY: Policías y TRANSPORTISTAS se ENFRENTAN en Carabayllo https://youtu.be/-FMpGZ6g3Rs

POLÉMICA por declaraciones del MINISTRO MALAVER tras asesinato de chofer https://youtu.be/8A-cEItYPQ

Paro de transportistas en Lima: ¿qué empresas no operarán? https://youtu.be/I4amRighg4



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

LaRepública



paro

paro hoy

paro hoy 6 de octubre

paro de transportistas

paro de transportistas hoy

paro hoy en vivo lima

paro 6 de octubre

paro de transportistas 6 de octubre

paro de transportistas 06 de octubre

paro de transportistas metropolitano

paro lunes 6 de octubre

paro 6 de octubre 2025

paro de transportistas hoy 6 de octubre

caos por paro de transportistas hoy

paro de transportistas EN VIVO

paro de transportistas EN VIVO hoy

paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre

enfrentamientos entre transportistas y PNP

enfrentamiento de la pnp y transportistas

paro de transportistas 2 de octubre

LO ÚLTIMO Paro de transportistas se agudiza en Lima y Callao HLR.

La ANTÁRTIDA muestra señales de DESHIELO ACELERADO como el ÁRTICO NewsLR.

LIMA COLAPSA por PARO: PNP bloquea CARAVANAS de BUSES de TRANSPORTE LR.

REPRESIÓN POLICIAL A PERIODISTAS: ENTREVISTA A SECRETARIO DE LA ANP CURWEN EN LA REPÚBLICA.

¡INDIGNANTE! Dina Boluarte minimiza PARO DE TRANSPORTES: "No abran los mensajes" HLR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 07/10/25 La República - LR.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ASÍ ES EL CAOS EN LIMA Y CALLAO LR.

Nuevo chofer de transporte público es atacado en SJL shorts lr.

Venezuela ACUSA a la extrema derecha de alistar ATENTADO contra embajada de EE. UU. en CARACAS LR.

Apagado de motores este 6 de octubre para protestar contra la delincuencia shorts lr.

Jornadas de PROTESTA y en CAMPAÑA Sin Guion con Rosa María Palacios.

De estudiante a profesional: cómo la educación transformó la vida de un joven en la Amazonía peruana.

CAOS por PARO HOY: Policías y TRANSPORTISTAS se ENFRENTAN en Carabayllo LR.

PARO DE TRANSPORTISTAS 6 de octubre HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 06 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.