GRABADO el 09-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 9 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Desde TVPerú Noticias

Gabinete ministerial se presenta ante el Pleno del Congreso EN VIVO.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 9 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 9 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 9 de octubre del 2025.

Surquillo: cae parte del techo de comisaría distrital.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 9 de octubre del 2025.

Premier Arana informa los nuevos acuerdos entre el Gobierno, Congreso y transportistas.

Presidenta Dina Boluarte participa en suscripción de contratos de concesión.

Agua Marina: clínica Maison de Santé se pronuncia sobre el estado de salud de los hermanos Quiroga.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 9 de octubre del 2025.

Mininter y Fiscalía se pronuncian tras ataque contra Agua Marina durante concierto en Chorrillos.

¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de Agua Marina heridos en ataque en Chorrillos?.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 9 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 9 de octubre del 2025.

INPE adquirirá 2500 grilletes para deshacinar las cárceles.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

