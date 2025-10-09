TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 9 de octubre del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Gabinete ministerial se presenta ante el Pleno del Congreso EN VIVO.
Surquillo: cae parte del techo de comisaría distrital.
Premier Arana informa los nuevos acuerdos entre el Gobierno, Congreso y transportistas.
Presidenta Dina Boluarte participa en suscripción de contratos de concesión.
Agua Marina: clínica Maison de Santé se pronuncia sobre el estado de salud de los hermanos Quiroga.
Mininter y Fiscalía se pronuncian tras ataque contra Agua Marina durante concierto en Chorrillos.
¿Cuál es el estado de salud de los integrantes de Agua Marina heridos en ataque en Chorrillos?.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 9 de octubre del 2025.
INPE adquirirá 2500 grilletes para deshacinar las cárceles.
