GRABADO el 07-10-2025

Cusco: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ

Una madrugada de caos y angustia vivieron más de 200 estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba tras sufrir una intoxicación masiva en el comedor universitario. Los jóvenes, que cenaron arroz turco con ensalada y mayonesa, presentaron vómitos, náuseas y fuertes dolores estomacales durante la madrugada del sábado. La emergencia saturó las postas y el Hospital de Quillabamba, al punto de convocar a médicos y enfermeras fuera de turno para atender la crisis. Los afectados denuncian negligencia y exigen sanciones inmediatas contra los responsables del servicio de alimentación. La Universidad de Quillabamba confirmó el hecho y anunció investigaciones internas, prometiendo acciones legales. Pero los estudiantes piden más que comunicados: quieren justicia, transparencia y garantías de que esta tragedia no se repetirá. Porque la comida universitaria no puede ser un riesgo para la vida.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco quillabamba universidadnacionalinterculturaldequillabamba comedoruniversitario pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

La Libertad: Su gestión no es exitosa, es un fracaso, apristas arremeten contra Acuña.

Partidos del pacto quitan apoyo a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carretera HuancayoHuancavelica en octavo día de huelga.

Ayacucho: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad.

¡PAREN EL HATE! Premier monta en cólera contra periodistas y streamers que insultan a Dina.

Paro de transportistas: los testimonios más duros de choferes que viven entre el miedo y extorsiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad.

Ayacucho: FADA pide separar protesta social de la agenda agraria tras rechazo a ministro Agricultura.

Eduardo Arana explota contra la prensa: Basta de insultar a Dina Boluarte por ser mujer andina.

Cusco: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ.

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura.

Congreso se sacrifica por los transportistas y aprovechan para darle con palo a Dina Boluarte.

LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos.

Paro de transporte no detiene a criminales, gobierno lo minimiza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.