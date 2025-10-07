GRABADO el 07-10-2025

Cusco: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ

Una madrugada de caos y angustia vivieron más de 200 estudiantes de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba tras sufrir una intoxicación masiva en el comedor universitario. Los jóvenes, que cenaron arroz turco con ensalada y mayonesa, presentaron vómitos, náuseas y fuertes dolores estomacales durante la madrugada del sábado. La emergencia saturó las postas y el Hospital de Quillabamba, al punto de convocar a médicos y enfermeras fuera de turno para atender la crisis. Los afectados denuncian negligencia y exigen sanciones inmediatas contra los responsables del servicio de alimentación. La Universidad de Quillabamba confirmó el hecho y anunció investigaciones internas, prometiendo acciones legales. Pero los estudiantes piden más que comunicados: quieren justicia, transparencia y garantías de que esta tragedia no se repetirá. Porque la comida universitaria no puede ser un riesgo para la vida.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
Desde El Búho pe

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

