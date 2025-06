GRABADO el 07-06-2025

La mediática separación de Trump y Musk: "Donald Trump aparece en los archivos de Epstein"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no sabe si seguirá teniendo una buena relación con Elon Musk porque está muy decepcionado con sus críticas a su mega proyecto de ley presupuestaria.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Revive clásicos de los 90 con 'Reinas de Corazones': Espectáculo lleno de emoción, poder y nostalgia.

Incendian combis por no pagar cupos: Vivienda afectada por el fuego en San Martín de Porres.

"Buscar en mar es distinto que en tierra": Capitán brinda detalles de la búsqueda de Ashley Vargas.

Fusionan saberes ancestrales y modernidad: Comunidades nativas impulsan la educación en Junín.

El pasacalle más grande del oriente del Perú: Celebran el Raymi Llaqta con bailes y trajes típicos.

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 07 DE JUNIO DEL 2025.

Cae la novia del Monstruo mientras se realizaba operación estética: Policía da detalles de operativo.

La popularidad de las bolsas de rafia: ¿Qué hay detrás de la viralidad de las carteras?.

Antigüedades que reviven el pasado: Muebles, esculturas y artefactos que te transportan en el tiempo.

"Ya no vas a querer despertar": de polar, las fosforescentes y las famosas frazadas de Tigre.

Chocolate caliente para endulzar el frío de Lima: Propuestas novedosas para disfrutar la bebida.

La mediática separación de Trump y Musk: "Donald Trump aparece en los archivos de Epstein".

Robo armado a veterinaria en el Callao: Se lleva dinero de las cajas y encierra a cajera en almacén.

Rinden homenaje a Ashley Vargas en Lima: Compañeros y autoridades despiden a la piloto.

Traficaban armas y dinero falso: Abastecerían a organizaciones criminales en Ecuador.

Además hoy día 08 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.