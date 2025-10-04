GRABADO el 04-10-2025

VENTA DE CHIPS SIN CONTROL Y FALTA DE INTELIGENCIA POLICIAL AGRAVAN LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle

La venta de chips de celular sin control en Perú está facilitando que las mafias acumulen decenas de líneas para realizar extorsiones sin ser rastreadas. En este corte de nuestro streaming IRL desde la Avenida Abancay, analizamos cómo la falta de inteligencia policial, las medidas populistas como prohibir dos personas en moto y los reiterados estados de emergencia no han frenado la ola criminal que golpea al transporte y a miles de trabajadores.



El 30 de la flota de transporte público está paralizada por miedo a las extorsiones, mientras el Gobierno responde con discursos, pero sin medidas eficaces. ¿Cómo se puede combatir realmente este flagelo?



Mira el IRL COMPLETO: https://youtube.com/live/cIccjqNawf4



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara. Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo. Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



Extorsión SeguridadPerú Chips TransporteLima CrimenOrganizado Delincuencia NoticiasPerú PasaEnLaCalle



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



