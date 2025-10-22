GRABADO el 22-10-2025

Alcalde de SJL: "Las empresas que no tienen la capacidad de saber donde están sus chips"

En diálogo con Exitosa, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, indicó que se debe sancionar a las empresas telefónicas que permiten la venta indiscriminada de chips.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

UEFA EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID VS JUVENTUS.

¿Cuáles son los cuidados que debes tener para tus perros en edad adulta? Especialista responde.

Gabinete de Ernesto Álvarez recibirá respaldo del Congreso de la República, estima especialista.

Presidente del JNE brindó conferencia de prensa sobre las elecciones generales del 2026.

Premier Álvarez: "La única minería que puede cumplir los pasos burocráticos es la gran minería".

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días luego de adquirir chips gratis.

Especialista destaca beneficios de la medicina complementaria en su día internacional.

Código de Caja Huancayo: compra online de forma ágil y segura.

Multa a motorizados por uso de indumentaria inadecuada regirá desde el 17 de noviembre.

José Jerí: "Las decisiones siempre serán pensando en el bienestar de la mayoría".

Alcalde de SJL: "Las empresas que no tienen la capacidad de saber donde están sus chips".

Corte IDH amplía las medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Exjefe del INPE propone construir un penal de máxima seguridad para aislar a cabecillas criminales.

¿Cuáles son las precisiones sobre la prohibición de que dos personas circulen en una moto?.

Motorizados con opiniones divididas sobre prohibición de dos personas a bordo de una moto.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

UEFA EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE: REAL MADRID VS JUVENTUS

video

¿Cuáles son los cuidados que debes tener para tus perros en edad adulta? Especialista responde

video

Gabinete de Ernesto Álvarez recibirá respaldo del Congreso de la República, estima especialista

video

Presidente del JNE brindó conferencia de prensa sobre las elecciones generales del 2026

video

Premier Álvarez: "La única minería que puede cumplir los pasos burocráticos es la gran minería"

video

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días luego de adquirir chips gratis

video

Especialista destaca beneficios de la medicina complementaria en su día internacional

video

Código de Caja Huancayo: compra online de forma ágil y segura

video

Multa a motorizados por uso de indumentaria inadecuada regirá desde el 17 de noviembre

video

José Jerí: "Las decisiones siempre serán pensando en el bienestar de la mayoría"

video

Alcalde de SJL: "Las empresas que no tienen la capacidad de saber donde están sus chips"

video

Corte IDH amplía las medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta

video

Exjefe del INPE propone construir un penal de máxima seguridad para aislar a cabecillas criminales

video

¿Cuáles son las precisiones sobre la prohibición de que dos personas circulen en una moto?

video

Motorizados con opiniones divididas sobre prohibición de dos personas a bordo de una moto

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo