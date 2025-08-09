GRABADO el 09-08-2025

VENEZUELA: el BOLÍVAR LLEGÓ a su PUNTO MÁS BAJO en TODA su HISTORIA ¿A QUÉ SE DEBE? LR

El bolívar venezolano atraviesa una de las etapas más críticas desde su creación. El 7 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial en 130,06 bolívares por cada dólar estadounidense, lo que lleva al salario mínimo mensual a un valor equivalente a un dólar. Esta cifra, según organizaciones laborales, representa un récord negativo sin precedentes en la historia económica del país. Ante ello, el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha calificó la situación como una humillación institucionalizada hacia la clase trabajadora. En un comunicado, denunciaron que el monto oficial vigente desde marzo de 2022, de 130 bolívares, no cubre ni el 1 de la canasta básica y condena a millones de venezolanos a la pobreza extrema.

