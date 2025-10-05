GRABADO el 08-10-2025

Gobierno y Congreso convocan a gremios de transporte Edición Mediodía Noticias Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó declarar en emergencia el transporte pese a los pedidos del gremio. A su vez, anunció una reunión para coordinar acciones, coincidiendo con una convocatoria del Congreso sobre el mismo tema. Los transportistas pidieron unidad entre las autoridades para enfrentar la problemática.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

JuntémonosMás

Desde América Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

