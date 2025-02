En un nuevo episodio de “Un día junto a…”, Mauricio Mesones nos permitió conocer cómo es un día de concierto y lo que vive junto a su agrupación "El Viaje Tropical" tras bambalinas. El cantante y compositor de "La cumbia del amor" contó cómo, pese a ser hincha del Club Alianza Lima, lo invitaron a tocar en la 'Noche Crema' de Universitario de Deportes hasta en dos oportunidades. También reflexionó sobre su paso por Bareto y cómo ha repercutido en su carrera como solista. El ex participante de "El Gran Chef Famosos" reveló, además, que no fue invitado al cumpleaños de la jurado Nelly Rossinelli.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/@latinanoticiassub_confirmation=1



Síguenos en:

🟢WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

🟡TikTok: https://www.tiktok.com/@latinanoticias

🟠Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

⚫️Threads: https://www.threads.net/@latinanoticias.pe

🔵Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

🔴Twitter: https://twitter.com/Latina_Noticias

🟣Web: https://www.latinanoticias.pe



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, REPORTAJES PUNTO FINAL, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, LATINA NOTICIAS CENTRAL, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, PUNTO FINAL, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, FRECUENCIA LATINA.

Noticias adicionales en Latina Noticias

Transporte sigue siendo víctima de extorsión: ¿Cuándo es la fecha del nuevo paro de transportistas?

Dina Boluarte juramenta a nuevos ministros del gabinete: Los cambios en el MEF, MIDIS y MIMP

Eduardo Arana en investigación por caso Cuellos Blancos: "Fui a defender el derecho de un ciudadano"

FREDY HINOJOSA EN VIVO: VOCERO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL OFRECE CONFERENCIA DE PRENSA

Vidas en riesgo por mototaxis y triciclos en la Costa Verde: "Han decidido ignorar la prohibición"

Fredy Hinojosa niega vínculo y contrataciones de Frigoinca con Qali Warma durante su gestión

Las frases 'de colección' de Dina Boluarte: El recuerdo de Castillo y la razón detrás de su cirugia

LLEGAN AL PAÍS LOS PRIMEROS PERUANOS DEPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS

PRESIDENTA DINA BOLUARTE TOMA JURAMENTO A MINISTROS DE ESTADO

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS | VIERNES 31 DE ENERO DE 2025

Indocumentados no van a trabajar por temor a redadas: "Van a tener un impacto en la economía"

Mauricio Mesones: "Me llamaron DOS veces para la Noche Crema, pero yo soy de ALIANZA"

Planta fantasma de Nilo Burga que alimentó la corrupción en Puno ¿De dónde provenían sus conservas?

"Dejémoslos con sus hígados enfermos": Dina responde críticas recetando medicina para el hígado

Efusivo abrazo a Demartini y Arista: Así despiden a los exministros del gobierno de Boluarte

Además hoy día 01 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de Latina Noticias

Todos los videos desde el canal Latina Noticias en Youtube.