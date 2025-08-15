GRABADO el 15-08-2025

DINA BOLUARTE llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro HLR

La presidenta llegó a la zona fronteriza del Amazonas, marcada por tensiones con Colombia, para liderar una campaña de atención social en las comunidades de Santa Rosa.



dinaboluarte amazonas santarosa



Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

