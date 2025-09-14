GRABADO el 14-09-2025

Dina Boluarte respalda octavo retiro de AFP RPPDESPACHO

La presidenta Dina Boluarte anunció que el gobierno opina favorablemente sobre un octavo retiro de fondos de las AFP, tras coordinar con el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. Esta medida busca atender la preocupación de millones de peruanos. Además, Boluarte envió un saludo al Papa León XIV por su cumpleaños durante el evento "Familias con Punche".



