¿Brillo solar en Lima Metropolitana? Esto dice el Senamhi
Durante el bloque "El tiempo en TVPerú", el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el ingeniero Piero Rivas, informó sobre las temperaturas previstas para Lima Metropolitana hoy, martes 7 de octubre del 2025.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 7 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 7 de octubre del 2025.
¿Brillo solar en Lima Metropolitana? Esto dice el Senamhi.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 7 de octubre del 2025.
¡Tránsito restablecido! ATU confirma retorno total del transporte público en Lima y Callao.
Tacna: vecinos y serenos capturan a sujeto que agredió e intentó robar a joven censista.
PNP detiene a alias Pelé y Kevin, presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac.
¡No arruines tu historial crediticio! Aprende a cuidarlo y conoce todos los detalles aquí.
Gobierno refuerza lucha contra la extorsión y bloquea más de 1.5 millones de celulares.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 7 de octubre del 2025.
Hallan muerto a sacerdote reportado como desaparecido en México.
Iron Man peruano: médicos colocan marcapasos inalámbrico en el corazón de paciente de 75 años.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 7 de octubre del 2025.
Transporte público opera con normalidad en Lima y Callao, informa la Policía Nacional.
IRTP y JNE firman convenio para promover el voto responsable y fortalecer la democracia.
Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.