GRABADO el 15-05-2025

El misterioso caso de Kimberlee: Justicia dejó huir al sospechoso de canadiense desaparecida en Perú

La canadiense Kimberlee Susanne desapareció sin dejar rastro alguno. El principal sospechoso es su esposo Christopher Franz Bettochi, quien fue investigado por el presunto delito de feminicidio. Estuvo preso ,lo dejaron libre y ahora se encuentra prófugo de la justicia. Conoce este misterioso caso en el nuevo episodio Para No Olvidar.



Christopher Franz Bettochi (38) es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, la canadiense Kimberlee Susanne Kasatkin (41). La Fiscalía ha pedido nueve meses de prisión preventiva para este médico, quien es investigado por el presunto delito de feminicidio. La madre de dos niños fue vista por última vez el 26 de noviembre a las 9: 30 de la noche ingresando a su edificio. Desde entonces está desaparecida sin dejar rastro alguno.



