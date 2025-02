Cientos de seguidores de Shakira se congregaron en los exteriores de la Clínica Delgado, en Miraflores, tras conocerse que la cantante colombiana fue internada por un cuadro abdominal que la obligó a cancelar su concierto programado para el 16 de febrero en el Estadio Nacional. Con pancartas y banderolas, los fanáticos corearon sus canciones más emblemáticas mientras esperaban noticias sobre su estado de salud.



A través de un comunicado, la artista anunció que el concierto será reprogramado cuando reciba el alta médica. En el mismo sentido, se dirigió a sus seguidores expresando su tristeza por la cancelación del show. “Lamento informarles que acudí a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Estoy muy triste por no poder subir al escenario hoy”, indicó la intérprete a través de un comunicado.



A pesar de que su recuperación parece avanzar favorablemente, los seguidores de la cantante barranquillera continúan atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud y la posible reprogramación del espectáculo. En ese sentido, esperan un pronto pronunciamiento de la artista anunciando su mejoría para continuar con su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” que comprende varios países de Sudamérica.



ATENTOS A SU EVOLUCIÓN



En redes sociales, los fanáticos expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo, mientras que algunos bromearon sobre la posibilidad de que un plato de ceviche, el cual Shakira había mencionado que deseaba probar, le haya causado malestar. Por ahora, la prioridad es su recuperación, y en las próximas horas se espera un nuevo parte médico que confirme su evolución.





