GRABADO el 07-10-2025

¡Llevar el apellido Grau es una gran responsabilidad!

Miguel Grau Malachowski, bisnieto del Caballero de los Mares, sostuvo que el Perú necesita de la imagen y trayectoria del héroe nacional, no solo por su arrojo y valentía, sino también por sus valores, virtudes y forma de actuar.



Conoce más sobre este mensaje que invita a recuperar los principios que nos definen como país.

