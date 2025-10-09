GRABADO el 09-10-2025

Gobierno y transportistas se reunieron en Palacio por extorsiones

Esta mañana, dirigentes de gremios del transporte se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno, para abordar el tema de la criminalidad. Fueron varios los acuerdos a los que se llegaron, anunció el premier Eduardo Arana.

Desde 24 Horas

Cae techo de comisaría de Surquillo y deja tres policías heridos (2/2).

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 9 DE OCTUBRE DEL 2025.

Nueva marcha de la "Generación Z": Por primera vez protesta no se llevará a cabo en fin de semana.

APRA presenta primera lista para elecciones 2026 con Jorge del Castillo.

Analistas advierten que agresión a Butters evidencia creciente polarización electoral.

Cae techo de comisaría de Surquillo y deja tres policías heridos (1/2).

¡Increíble concierto de Agua Marina en Chorrillos! ¡Disfruta de la música en vivo! .

José Baella tras ataque a Agua Marina: "La gente seguirá muriendo si no hay acción policial real".

Congreso cita al premier Eduardo Arana y todos los ministros tras atentado contra Agua Marina.

Esto es una guerra : Integrante de Zaperoko lamenta falta de seguridad en eventos.

¡Testimonio impactante! Herido en ataque a Agua Marina revive el momento del pánico .

Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque a balazos en Chorrillos.

Artistas de cumbia exigen seguridad tras atentado a Agua Marina: El hampa gobierna al Perú.

Tras ataque contra Agua Marina: PNP redobla seguridad de casa de los músicos en Piura.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

