La guerra interna que se desató hace unos meses entre el exsegundo al mando de la Brecc Lima Norte, Francisco Rivadeneira, y el criminal más buscado del país, Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo', ha salido a la luz.



Estos audios fueron grabados por uno de los informantes de Rivadeneira, quien conocía datos de primera mano sobre 'El Monstruo'. Dichos datos habrían permitido dar golpes significativos a las facciones criminales de 'El Monstruo' y 'Yohairo', como por ejemplo, contra alías 'Chucho' en octubre pasado.



Sin embargo, a pesar de las evidencias y las detenciones realizadas, algunos criminales fueron liberados por falta de pruebas. Un caso destacado es el de 'Chucho', quien fue liberado por un juez al no encontrar un arma durante su detención.



Rivadeneira también denunció el asesinato de uno de sus informantes y reveló que el dinero destinado al pago de este informante nunca fue entregado. En esa línea, criticó la aparente inacción de los altos mandos policiales para capturar a 'El Monstruo', a pesar de que ya se le habría ubicado en la Panamericana Norte en diciembre pasado.



NEGACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR



Esta situación ha sido negada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien insiste en que 'El Monstruo' se encuentra en los límites de diversos países para evitar su captura. Finalmente, Rivadeneira no descarta tomar acciones legales contra quien corresponda, en respuesta a las acusaciones de no haber capturado a 'El Monstruo'.

