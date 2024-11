Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos y es elegido el presidente número 47° del país, derrotando a la candidata del partido Demócrata, Kamala Harris. ¿Qué hay detrás de esta elección Analizamos los resultados.



Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

