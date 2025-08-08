GRABADO el 08-08-2025

"Pido justicia": madre del cobrador de bus el "Tigrillo que murió en atentado EnVivoLR

Un nuevo crimen se registró en San Martín de Porres la noche del 7 de agosto. Un cobrador de la empresa de transporte público conocida como "Tigrillo" fue abatido tras recibir tres balazos. El hecho ocurrió con pasajeros a bordo y cuando el vehículo circulaba por la avenida Zarumilla, en SMP. Su madre pidió justicia y que la empresa se haga responsable. En tanto, sus compañeros señalaron que son víctimas de extorsionadores, que les piden 10 soles diarios por cada unidad vehicular.



