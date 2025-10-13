GRABADO el 13-10-2025

¿Qué DESAFÍOS enfrenta JOSÉ JERÍ para conformar su primer GABINETE ministerial? ADNRPP ENTREVISTA

Santiago Bedoya, politólogo por la Universidad de Oxford y analista político del Centro Wiñaq, expone el nuevo escenario político tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de la República. Explica los retos y cálculos políticos que marcarán la conformación de su primer gabinete ministerial en este periodo de transición.

