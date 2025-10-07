¿Cuáles son los puntos difíciles del plan de paz de Trump para Israel y Hamás? El Comercio
Las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto representan el acercamiento más real hacia un posible acuerdepaz desde que estalló la guerra hace dos años. En este video explicamos en detalle qué contiene el plan de 20 puntos impulsado por Donald Trump, por qué Israel lo acepta en su totalidad y por qué Hamás responde solo parcialmente.
Analizamos los temas más críticos del acuerdo: la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás, el futuro gobierno de Gaza y la posible retirada del ejército israelí. También exploramos el dilema político que enfrenta el primer ministro Netanyahu, quien podría ganar o perder poder según el resultado de estas negociaciones.
¿Se acerca el fin del conflicto o estamos ante otro intento fallido? Conoce los factores clave que podrían definir el rumbo de la región y el impacto internacional de este proceso.
noticiashoy breakingnews internacionales Israel Hamás Netanyahu Trump Gaza acuerdopaz rehenes
Israel y Hamás Egipto
acuerdo de paz Israel Gaza
plan de paz de Trump
Netanyahu elecciones 2026
liberación de rehenes Gaza
desarme de Hamás
conflicto Israel Palestina
futuro de Gaza
autoridad palestina papel
Junta de Paz Trump
Tony Blair Gaza
perímetro de seguridad Israel
presión internacional guerra
negociaciones indirectas Egipto
rol de Qatar en conflicto
juicio Netanyahu corrupción
reacciones al plan de Trump
rehenes israelíes en Gaza
puntos críticos del acuerdo
futuro del conflicto Gaza
