¿Cuáles son los puntos difíciles del plan de paz de Trump para Israel y Hamás? El Comercio

Las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto representan el acercamiento más real hacia un posible acuerdepaz desde que estalló la guerra hace dos años. En este video explicamos en detalle qué contiene el plan de 20 puntos impulsado por Donald Trump, por qué Israel lo acepta en su totalidad y por qué Hamás responde solo parcialmente.



Analizamos los temas más críticos del acuerdo: la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás, el futuro gobierno de Gaza y la posible retirada del ejército israelí. También exploramos el dilema político que enfrenta el primer ministro Netanyahu, quien podría ganar o perder poder según el resultado de estas negociaciones.



¿Se acerca el fin del conflicto o estamos ante otro intento fallido? Conoce los factores clave que podrían definir el rumbo de la región y el impacto internacional de este proceso.



