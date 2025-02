El exministro del Interior, Cluber Aliaga, manifestó que la problemática de inseguridad ciudadana que afecta a la capital y a otras regiones del país no se soluciona simplemente con el incremento del número de policías en las calles.



"La gente piensa que enviando más policías a las calles, más patrulleros, más cámaras de seguridad se combate la delincuencia, pero no es así. Para superar este problema hay que conocer el problema de fondo", declaró en una entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.



Según Aliaga, la lucha contra esta problemática requiere "afinar estrategias", lo que implica una organización eficiente de los recursos humanos y logísticos para implementar un plan que produzca resultados efectivos en términos de seguridad ciudadana. "La inteligencia no va a resolver el problema de la inseguridad, lo que necesitamos son detectives", dijo.



ESTRATEGIAS PARA CADA ZONA



En este sentido, Aliaga enfatizó que es crucial recordar que cada zona afectada por la delincuencia tiene características particulares que la distinguen de las demás, por lo tanto, se debería diseñar y aplicar una estrategia específica para cada una de estas zonas con el objetivo de erradicar la delincuencia.





