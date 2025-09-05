GRABADO el 05-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 5 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



Arequipa recibe por primera vez el Tour del Disco.

Ventanilla: PNP hiere a delincuente y salva a cajera durante asalto.

Betssy Chávez no volverá a prisión preventiva tras decisión del PJ.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 5 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 5 de septiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 5 de setiembre del 2025.

PNP toma control y lanza operativo de investigación tras presunto hackeo a base de datos.

Múltiple choque en la variante Pasamayo deja varios heridos.

Betssy Chávez: PJ evaluará hoy pedido de ampliación de prisión preventiva contra expremier.

Balacera contra local de Tony Rosado: investigan ataque a fachada del cantante de cumbia.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 5 de septiembre del 2025.

Policía capturó en tiempo récord a tres presuntos implicados en atentado en Trujillo.

Presidente del Congreso dice que, en este momento, no es prudente hablar de un nuevo retiro de AFP.

Pentágono dice que aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE. UU. en movimiento provocador.

