GRABADO el 02-06-2025

¿Por qué aún no encuentran a Ashley Vargas, la piloto desaparecida? Aliados por la seguridad

Esta semana en Aliados por la seguridad: un repaso por las acciones más impactantes de nuestras fuerzas del orden. Cuatro historias. Un mismo objetivo: proteger al Perú.



1 Incansable búsqueda: la Fuerza Aérea del Perú no detiene los sobrevuelos en Paracas, Ica, tras la desaparición de la alférez Ashley Vargas durante su último vuelo de instrucción. Familiares y compañeros no pierden la esperanza. El país entero está a la expectativa.



2 Precisión táctica: los agentes SUAT están entrenados para doblegar al crimen donde se esconda. Los acompañamos en su preparación para enfrentamientos de alto riesgo, como la reciente balacera en la vía Expresa.



3 Los Rabiosos de Perales caen en Santa Anita: un presunto microcomercializador escondía droga usando a sus propias mascotas. El Escuadrón Verde intervino con contundencia.



4 Riesgo controlado con precisión quirúrgica: los agentes UDEX nos muestran cómo neutralizan amenazas explosivas en cualquier contexto. Preparación, sangre fría y valentía: un error no es opción.



Aliados por la seguridad, el programa de TVPerú Noticias que documenta la lucha diaria contra el crimen, desde el aire hasta el suelo, desde la prevención hasta la acción.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.



