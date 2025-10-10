GRABADO el 10-10-2025

NOBEL DE LA PAZ LEGITIMA A MARIA CORINA Y AISLA A MADURO RADAR24

En esta edición de Radar24, analizamos un hecho histórico: MaríaCorinaMachado recibe el PremioNobelDeLaPaz2025, reconocimiento que sacude la política venezolana y envía un mensaje directo al régimen de NicolásMaduro. Este galardón destaca la valentía de una mujer que, pese a la persecución, mantiene viva la llama de la democracia en Venezuela.



Machado dedicó el premio al pueblo venezolano, afirmando que este reconocimiento inyecta energía y esperanza para concretar la transición democrática. El Comité Noruego del Nobel exhortó al gobierno de Maduro a aceptar los resultados de las elecciones del 28 de julio, recordando que la democracia es la base de la paz duradera.



En el programa, el politólogo Luis Núñez analiza las implicaciones internacionales del premio, la presión que se cierne sobre el régimen y los posibles movimientos de Estados Unidos y la ONU frente al CárteldeLosSoles. También revisamos la reacción global: desde Donald Trump hasta Vladimir Putin, todos opinan sobre el galardón que hoy pone a Venezuela en el centro de la atención mundial.



¿Será este el inicio del cambio que tanto esperan los venezolanos? Descúbrelo junto a Alesandro Azurín en esta completa cobertura de Radar 24, el espacio donde las noticias se analizan con profundidad, contexto y verdad.



venezuela maríacorinamachado nicolásmaduro premionobeldelapaz democracia oposición radar24



Desde Diario Gestión

NOBEL DE LA PAZ LEGITIMA A MARIA CORINA Y AISLA A MADURO RADAR24.

