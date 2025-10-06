GRABADO el 06-10-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 06 de octubre 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo Hoy, 06 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.

claudiasheinbaumpresidenta lamañanera lamañaneradelpueblo mexico



la mañanera

la mañanera de hoy

claudia sheinbaum

la mañanera de hoy

claudia sheinbaum en vivo hoy

la mañanera de claudia sheinbaum

la mañanera de hoy en vivo gobierno de mexico

la mañanera de hoy en vivo

la mañanera de claudia sheinbaum hoy

la mañanera del pueblo

Ucrania lanza ATAQUE MASIVO: 251 DRONES contra 14 regiones rusas LR.

LO ÚLTIMO Paro de transportistas se agudiza en Lima y Callao HLR.

ECUADOR al límite: NOBOA impone ESTADO de EXCEPCIÓN NewsLR.

POLICÍA ROMPE ESPEJO de BUS durante PARO: DENÚNCIENME, NO tengo MIEDO LR.

Paro de transportistas de hoy: ¿Qué originó la masiva protesta? LR.

El SOL PERUANO: La MONEDA MÁS FUERTE de LATINOAMÉRICA en 2025 NewsLR.

¡EXIGEN SU RENUNCIA! 'Generación Z' protesta contra el Gobierno de Boluarte HLR.

TRUMP y LULA se reunirán en Brasil y Washington para reactivar relaciones LR.

En pleno paro, dejan granad y mensaje extorsivo en bus: delincuentes fueron capturados LR.

PROTESTAS juveniles en MARRUECOS: GenZ 212 desafía al GOBIERNO NewsLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 06 de octubre 2025 EnDirectoLR.

TENSIÓN COMERCIAL: Lula DESAFÍA a Trump y EXIGE fin de aranceles a productos brasileños LR.

SHEINBAUM a 1 año: ¿ÉXITO o CRISIS económica en MÉXICO? NewsLR.

La ANTÁRTIDA muestra señales de DESHIELO ACELERADO como el ÁRTICO NewsLR.

LIMA COLAPSA por PARO: PNP bloquea CARAVANAS de BUSES de TRANSPORTE LR.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.