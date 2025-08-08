GRABADO el 08-08-2025

Presidente Dina Boluarte responde a Petro: "Nuestra soberanía no está en discusión" El Comercio

La presidenta de la República, DinaBoluarte, brindó un mensaje a la Nación este jueves desde Japón en el que se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de Colombia, GustavoPetro, relacionadas con la soberanía sobre la islaSantaRosa de Loreto. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis.

Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.

¿Embargo a Perú por 315 millones afectará obras de la Línea 2 del Metro de Lima? El Comercio.

ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.

HOY NOS VISITA IOA UNOMAS EN VIVO.

Tensión por Isla Chinería: Dina Boluarte responde a Petro tras nueva "acusación" TQH EN VIVO.

Presidenta Dina Boluarte desde Japón: No hay nada pendiente que tratar con Colombia El Comercio.

Presidente Dina Boluarte responde a Petro: "Nuestra soberanía no está en discusión" El Comercio.

Santa Rosa: El deplorable estado de la isla que limita con Colombia.

Aranceles históricos del 50 de Trump: ¿cómo afectará al comercio mundial? El Comercio.

Ivo azotará México con lluvias extremas: ¿qué estados serán los más afectados? El Comercio.

Santa Rosa: ¿En qué condiciones está la isla disputada entre Perú y Colombia? El Comercio.

Premier Eduardo Arana visita Santa Rosa tras disputa limítrofe con Petro El Comercio.

Gustavo Petro declara la soberanía de Colombia sobre la isla Santa Rosa El Comercio.

Gustavo Petro envía mensaje tras polémica territorial con Perú en el Amazonas EN VIVO.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.