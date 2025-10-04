GRABADO el 04-10-2025

Inicia el levantamiento del anda del Señor de los Milagros en Perú y el mundo RPPESPECIALES

De manera simultánea, la imagen del Señor de los Milagros inició su recorrido en Perú y en diversas partes del mundo. Además, el cardenal Carlos Castillo anunció que el papa León XIV dirigirá unas palabras el próximo 19 de octubre con motivo de esta importante celebración.

'Recomienda.pe': plataforma para que emprendedores puedan ofrecer sus servicios ADNRPP ENTREVISTA.

Elecciones 2026: ¿Qué nos dicen las redes sobre los votantes peruanos? ADNRPP ENTREVISTA.

Descubre la energía que marca tu crecimiento personal y económico SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Imagen del Señor de los Milagros se desplaza por la Av. Tacna RPPESPECIALES DESPACHO.

ENVIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS: Levantamiento Mundial 04/10/25 RPPESPECIALES.

Inicia el levantamiento del anda del Señor de los Milagros en Perú y el mundo RPPESPECIALES.

Fabricio Valencia, ministro de Cultura, enfrenta moción de censura en su contra ADNRPPENTREVISTA.

Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 4/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

Inflación en septiembre se mantiene estable ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 4/10/2025.

Primer recorrido del Señor de los Milagros: Av. Tacna permanece cerrada ADNRPP DESPACHO.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 04/10/2025.

Hamás pide negociar plan de paz de Donald Trump para Gaza ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 04/10/2025 ADNRPP.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

